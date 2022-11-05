Легионеры покинули «Кыран» за тур до окончания первой лиги из-за невыплаты зарплат. На последний тур прибыли 13 игроков (Metaratings)

Как стало известно​ Meta-ratings.kz, все легионеры и лидеры «Кырана», не дожидаясь последнего тура, покинули команду.

​При заключении контрактов у всех игроков «Кырана» датой завершения соглашений было прописано 31 октября 2022 года.

Турнир в Первой лиге завершается 5 ноября. Чтобы футболисты могли принять участие в последнем туре, необходимо было заключить с каждым дополнительное соглашение и зарегистрировать в ПФЛК.

Не видевшие заработную плату на протяжении нескольких месяцев многие футболисты решили не подписывать дополнительные соглашения.

Таким образом, на последний тур в Экибастуз прибыли 13 футболистов, из которых трое практически не имели игровой практики в сезоне.

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