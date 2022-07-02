У «Кайсара» долги по выплатам (А. Калжанов)

По информации экс-спортдиректора «Актобе» Асхата Калжанова «Кайсар» имеет долги в сумме, превышающую 330 млн. тенге.

«Кроме того, с управляющей компанией (доверительное управление клубом) аффилированной с Сериком Досманбетовым будет рассторгнут договор» – пишет источник.

Кызылординский «Кайсар» идет на первом месте в Первой лиге. Команда проиграла только в одном матче из одиннадцати сыгранных.

В июне в клуб был назначен новый директор. Им стал Садык Мустафаев.

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