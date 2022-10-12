UFC анонсировали бой Жумагулова

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов(14-7) встретится с Чарльзом Джонсоном (11-4) на турнире UFC Fight Night 19 ноября. Оба бойца проиграли свои последние поединки. Жалгас уступил очень спорным решением Джеффу Молине, а Чарльз – Мухаммеду Мокаеву.

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