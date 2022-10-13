Жалгас Жумагулов обратился к болельщикам ФК «Актобе»: «Нам нужно стать чемпионами»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов на своей странице в Инстаграм обратился к болельщикам футбольного клуба «Актобе»:

«Приветствую красно-белую семью. Хотел бы обратиться ко всем, давайте поддержим нашу команду в выездном матче в Костанае 15 октября. Всех ждем! Нам нужно стать чемпионом!»

Жумагулов сейчас проходит подготовку к своему очередному бою в UFC, работая дома в зале «Еркин Куш». Поединок у него запланирован на 19 ноября.

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