Официально анонсирован бой Кичигина в новой лиге

Георгий Кичигин (25-10) подписал контракт с лигой OCTAGON, в которой дебютирует 18 ноября.

Его первым соперником в новой лиге станет представитель Бразилии Алессандро Хасем (7-3). Стоить отметить, что не один из 10 боев бразильца не проходил всю дистанцию.

Кичигин свой последний бой проиграл в лиге АСА бразильцу Чиро Родригесу.

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