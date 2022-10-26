Президент NAIZA о совместном турнире с АСА: «Пока разговора о коллаборации не было, но возможно, в следующем году что-то придумаем»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о возможности проведения совместного турнира с российской лигой АСА:

«Наши бойцы растут, и возможно в будущем мы проведем совместный турнир. Шамиль Завуров не так давно говорил о турнире, где чемпионы Eagle FC подерутся с чемпионами Naiza. Думаю, что мы могли бы что-то подобное сделать и с АСА, было бы интересно. Нужно в СНГ делать что-то интересное. Пока разговора о коллаборации с АСА не было, но думаю, что мы переговорим с ними. Возможно, в следующем году что-то придумаем».

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