Артем Резников о бое Махачев – Оливейра: «Чарльз в стойке превосходит Ислама»

Казахстанский боец АСА Артем Резников сделал прогноз на бой за титул чемпиона UFC между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой:

«Фаворит – Махачев, но не думаю, что этот бой будет для него проходным. В партере Чарльз тоже силен, а в стойке он превосходит Ислама. Он отправлял в нокдаун и нокауты ребят-ударников, тех же Порье и Чендлера. Так что ему более выгодно бой в стойке. Махачев же его будет переводить, не думаю, что бразилец сможет в партере что-то сделать ему. Так что мой прогноз – победа Ислама по очкам».

Бой состоится сегодня ночью.

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