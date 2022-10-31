Шавкат Рахмонов о ближайшем сопернике: «Он хороший ударник, не просто так 6 номер в рейтинге»

Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов рассказал о своем ближайшем бое против Джеффа Нила:

«Хороший ударник, не просто так 6 номер в рейтинге. Для меня будет хорошая проверка. Пока буду готовиться в Алматы, за месяц до боя полечу в Америку, в Майами»

Бой Рахмонов – Нил состоится в январе 2023 года.

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