Боец UFC Мурадов о проведении совместного турнира с лигой NAIZA: «Мы две разные организации, но работаем над одной целью»

Боец UFC, создатель лиги ММА MPL Махмуд Мурадов в интервью «5Qsport» рассказал об идее проведения совместного турнира с казахстанским промоушеном NAIZA:

«У нас есть такие планы, есть общий интерес. Мы уже разговаривали с матчменеджерами об этом. Мы две разные организации, но работаем над одной целью – популяризации ММА и дать возможность нашим ребятам выступать на качественной платформе. Пока по датам мы не обсуждали. Наша лига двигается вперед, на 10м турнире мы разыграем первый в истории лиги пояс, а на следующий год мы станем первой лигой из СНГ, которая будет транслироваться на UFC Fight Pass»

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