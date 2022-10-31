Рахмонов о Махачеве: «Ислам будет владеть поясом»
Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов поделился своими впечатлениями о чемпионе UFC в легком весе Исламе Махачеве:
«Ислам будет долго владеть поясом, пока не уйдет»
Махачев на турнире UFC 860 выиграл титульный бой, задушив бразильца Оливейру во втором раунде.
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