Тренер призера ОИ по боксу поможет Рахмонову в подготовке к следующему бою
Жарас Калимов, старший тренер боксерского спортивного клуба Qazstyle Мангистауской области, проводит сборы по боксу с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым.
Жарас Калимов – Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.
В разное время он работал с чемпионом мира по боксу Ердосом Жанибергеновым и двукратным серебряным призёром олимпийских игр Адильбеком Ниязымбетовым.
Рахмонов готовится к своему бою в UFC против Джеффа Нила, который состоится в начале 2023 года.
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