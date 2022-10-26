Тренер призера ОИ по боксу поможет Рахмонову в подготовке к следующему бою

Жарас Калимов, старший тренер боксерского спортивного клуба Qazstyle Мангистауской области, проводит сборы по боксу с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым.

Жарас Калимов – Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.

В разное время он работал с чемпионом мира по боксу Ердосом Жанибергеновым и двукратным серебряным призёром олимпийских игр Адильбеком Ниязымбетовым.

Рахмонов готовится к своему бою в UFC против Джеффа Нила, который состоится в начале 2023 года.

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