Карабала озвучил подробности подготовки Рахмонова к бою с Нилом

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала озвучил подробности подготовки Шавката Рахмонова к бою в UFC против Джеффа Нила:

«В начале тренировочного лагеря съездили в Дубай, пришлось с Шавкатом тренироваться, так как рядом не было спарринг-партнеров. Он уже начал подготовку. В плане физики он хорош, будет оттачивать определенные навыки. У него соперник – боксер, будет интересно поработать в стойке. Рассказывать не будем, увидите все в январе. Касательно спарринг партнеров, будут ребята с КТТ, возможно будет Имран Тайсултанов, также в Абу-Даби договорились с Ильясом Хамзиным, он решит свои вопросы и тоже приехал»

Ориентировочная дата боя Рахмонов – Нил – начало 2023 года.

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