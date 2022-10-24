Шавкат Рахмонов о своих планах: «Через бой встретиться с Белалом»
Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов озвучил свои планы:
«Думаю, что через один бой можем встретиться с Белалом. Сейчас главное пройти Джеффа Нила, а там посмотрим. Я готов к любому сопернику, дайте хоть Эдвардса»
Рахмонов свой ближайший бой проведет в начале 2023 года с Джеффом Нилом.
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