Шавкат Рахмонов о своих планах: «Через бой встретиться с Белалом»

Казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов озвучил свои планы:

«Думаю, что через один бой можем встретиться с Белалом. Сейчас главное пройти Джеффа Нила, а там посмотрим. Я готов к любому сопернику, дайте хоть Эдвардса»

Рахмонов свой ближайший бой проведет в начале 2023 года с Джеффом Нилом.

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