Президент Naiza о совместном турнире с лигой Махмуда Мурадова: «Присутствие лиги в Узбекистане обязательно будет»

Президент Naiza Нурбек Карабала на пресс-конференции ответил на вопрос о совместном турнире с узбекской лигой бойца UFC Махмуда Мурадова:

«На самом деле раньше нам был больше интересен кыргызский рынок, он нам интересен и сейчас, но мы обходили узбекский рынок ММА. До 2020 года наш спорт в Узбекистане был под запретом, сегодня же мы видим, как узбекские бойцы набирают очень сильно. У них есть конкурентные бойцы для нашей лиги. Мы с удовольствием смотрим бойцов из этой братской страны, и присутствие лиги Naiza в Узбекистане обязательно будет. Махмуд Мурадов предложил совместный турнир, я только рад этому предложению. Они порядочные ребята, и я уверен, что мы не только в Узбекистане, но и в Казахстане будем проводить совместную работу»

Следующий турнир лиги Naiza пройдет 23 сентября в Алматы, где будут разыграны титулы в двух весовых категориях.

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