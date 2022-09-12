Президент лиги NAIZA о бое Чимаев – Рахмонов: «Хамзата кроме Шавката никто не остановит»

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Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала на своей странице в Инстаграм выссказался о потенциальном бое Чимаев – Рахмонов:

«Такое ощущение, что весь мир говорит об этом бое. На самом деле, у обоих еще есть с кем подраться, и думаю, что в конце следующего года они все-таки встретятся.

Сейчас нужно просто дать Чимаеву насладиться триумфом.

Уверен, это будет мощная битва, у меня такое чувство, что кроме Шавката никто не остановит Хамзата».

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