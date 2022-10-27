Президент NAIZA озвучил планы на турнир в Актобе: «Главный бой вечера – Шинкай-Сагын»

Президент лиги NAIZA на пресс-конференции озвучил планы на турнир лиги в Актобе, который состоится в конце ноября:

«Главный бой вечера – это Джон Шинкай и Казбек Сагын за пояс в суперлегком весе.Также в этом карде выступит Багдат Жубаныш, договорились с Нурбеком Кабдрахмановым. В целом 3-4 бойца с «Еркын Куш» и бойцы с других городов и стран, кто подписан в нашей лиге. Надеюсь, что соберем довольно интересный кард, уже почти собрали. Также мы проведем не только ММА, будет гран-при по грепплингу с хорошим призовым фондом. На следующей неделе обьявим остальные активности»

С 21 по 25 ноября в Актобе пройдёт Naiza Sport Week.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»