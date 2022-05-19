«Атырау» оштрафовали за поведение болельщиков

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Были приняты следующие решения.

Премьер-лига, 11 тур

«Атырау» – «Кызыл-Жар»

За неподобающе поведение зрителей, выразившееся скандировании нецензурных выражений в адрес официального лица матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Атырау» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

За несоблюдение требований по организации матча, выразившееся в входе на поле сотрудников футбольного клуба «Атырау», посторонних лиц, необеспечении безопасности официальных лиц матча, в соответствии со статьей 61,62 Дисциплинарного регламента, на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 150 МРП. ФК «Атырау» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

«Актобе» – «Тобол»

За грубую игру, с возможностью сыграть в мяч в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Актобе» Армана Кенесова дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 17 мая 2022 года.

Первая лига, 5 тур

«Тараз-Каратау» – «Жетысу»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Тараз» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Тараз» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

«Шахтер-Булат» – «Игилик»

За физическое воздействие, умышленный наступ сопернику в область груди с использованием шипов во время игры, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Игилик» Шейхислама Кулахметова дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 16 мая 2022 года.

«Экибастуз» – «Байконур»

За нарушение статьи 14 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Первой лиги на 2022 год, выразившееся в необеспечении трансляции матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

«Окжетпес» – «Яссы»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Окжетпес» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Окжетпес» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

Вторая лига, 5 тур

«Жетысу М» – «Шахтер М»

За нарушение статьи 14 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй лиги на 2022 год, выразившееся в необеспечении трансляции матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Жетысу» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Жетысу» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

Чемпионат Республики Казахстан по футзалу

«Аят» – «Каспий»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении четырех игроков и трех официальных лиц клуба, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента ТОО «Мангистауский футзальный клуб «Каспий», БИН 210440034349 наложить штраф в размере 30 МРП. ТОО «Мангистауский футзальный клуб «Каспий» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении четырех игроков и официального лица клуба, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента МФК «Аят» наложить штраф в размере 30 МРП. МФК «Аят» оплатить штраф до 18 июня 2022 года включительно.

Чемпионат Республики Казахстан по футболу среди женских команд

«Окжетпес» – «Томирис-Туран»

За физическое воздействие, выразившееся в ударе соперника ногой в момент остановки игры, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Томирис-Туран» Кубесову А. дисквалифицировать на пять матчей. Срок дисквалификации считать с 13 мая 2022 года.

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