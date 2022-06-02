«Каспий» оштрафован более чем на 600 тысяч тенге за поведение болельщиков

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

Были приняты следующие решения.

Чемпионат РК по футболу, XVII тур

«Атырау» – «Астана»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении семи игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Атырау» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Атырау» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

За неспортивное поведение, выразившееся в высказывании нецензурных выражений в адрес официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента ассистента главного тренера команды «Астана» Деян Фиала дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 24 мая 2022 года.

«Каспий» – «Тараз»

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Тараз» Ахметова Е. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 24 мая 2022 года.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в удалении двух игроков, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Тараз» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Тараз» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

За неподобающе поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании оскорбительных выражений в адрес игроков команды соперника, зажжении фаера, непропуске автобуса команды соперника перед игрой, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 200 МРП. ФК «Каспий» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

За оскорбительное поведение, выразившееся в выкрикивании нецензурных выражений с проклятиями в адрес официальных лиц матча, главного арбитра матча, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента и.о. директора команды «Тараз» Ахметова Ж. дисквалифицировать на три матча и наложить штраф в размере 100 МРП. Ахметову Ж. оплатить штраф до 30 июня 2022 года.

Первенство РК по футболу среди клубов Первой лиги, VI тур

«Игилик» – «Байконур»

За нарушение статьи 14 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Первой лиги на 2022 год, выразившееся в необеспечении трансляции матча, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Игилик» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Игилик» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

Первенство РК по футболу среди клубов Первой лиги, VII тур

«Кайрат Жастар» – «Академия Онтустик»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении семи игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Академия Онтустик» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Академия Онтустик» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

«Экибастуз» – «Жетысу»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выходе на поле болельщиков, бездействии сотрудников правоохранительных органов в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Аксу» наложить штраф в размере 50 МРП. ФК «Аксу» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

Первенство РК по футболу среди команд Второй лиги, VI тур

«Хан Тенгри» – SD Family

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении семи игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Хан Тенгри» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Хан Тенгри» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

«Кызыл-Жар М» – «Окжетпес М»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении пяти игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Окжетпес» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Окжетпес» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

«Жас Сункар» – «Тараз М»

За нарушение пункта 1.2 статьи 1 Технического регламента, опоздании юных игроков, подающих мячи, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Жас Сункар» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Жас Сункар» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

Первенство РК по футболу среди команд Второй лиги, VII тур

SD Family – «Жас Сункар»

За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента игрока команды «SD Family» Аханова Е. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 30 мая 2022 года.

«Туран М» – «Каспий М»

За нарушение пункта 5.10. статьи 5 Регламента Первенства Республики Казахстан по футболу среди команд Второй лиги на 2022 год, выразившееся в необеспечении участия врача в матче, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Каспий» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Каспий» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

«Алтай» – «Жетысу М»

За неспортивное поведение в отношении официального лица матча, выразившееся в высказывании нецензурных выражений, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 45 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Жетысу М» Барзукаева А. дисквалифицировать на четыре матча. Срок дисквалификации считать с 30 мая 2022 года.

«Актобе М» – «Ордабасы М»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении шести игроков, в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Дисциплинарного регламента на ФК «Ордабасы» наложить штраф в размере 30 МРП. ФК «Ордабасы» оплатить штраф до 30 июня 2022 года включительно.

Чемпионат РК по футболу среди женских команд

СДЮСШОР №17 – «БИИК-Шымкент»

За грубую игру с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды СДЮСШОР №17 Тян А. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 23 мая 2022 года.

За неспортивное поведение в отношении соперника, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «БИИК-Шымкент» Нарбаеву А. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 23 мая 2022 года.

«Окжетпес» – «Жас Сункар»

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Жас Сункар» Исатаеву К. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 23 мая 2022 года.

«Стальная нога» Мамедов: тренировался с Хабибом и Нганну, три года отдыхал от боев, а теперь хочет драться каждый месяц

«Он начал меня душить и бить по лицу». Игрок «Актобе» Никита Маляров напал на своего брата – экс-защитника «Шахтера» Кирилла Малярова

Как казахстанцы провели сезон в РПЛ: Алип завоевал чемпионство с «Зенитом», Быстров стал основным в «Ахмате», а Зайнутдинову мешали травмы