Муратбек Касымбай вернется в клетку в октябре

Казахстанский боец Муратбек Касымбай вернется в октагон у октябре, об этом сообщил журналист Игорь Лазорин.

Касымбай свой последний бой провел в ноябре 2022 года в рамках лиги поп-ММА Hype FC.

После чего Муратбек не выступал из-за проблем с сечаткой глаза.

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