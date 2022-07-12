Чемпионы Naiza встретились с детьми в Актау

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Муратбек Касымбай Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Николай Самусев Спорт Казахстана

 В Актау продолжается Naiza Sport Week, в рамках которой прошла встреча чемпионов лиги со школьниками города.

На встрече присутствовали Алиби Идрис, Николай Самусев, Ильдар Кудайбергенов, а также известные казахстанские бойцы Муратбек Касымбай и Галымжан Жасуланов.

Далее по плану бойцы проведут мастер-класс для юных спорстменов.

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