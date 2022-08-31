Касымбай проведет бой со звездой российского поп-ММА

Казахстанский боец Муратбек Касымбай проведет бой с россиянином Артемом Тарасовым, больше известным как боец поп-ММА индустрии.

В поп-ММА Артем провел 14 боев, в том числе с Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

В профессиональном ММА у Тарасова рекорд 7-3.

Ориентировочная дата боя – октябрь 2022 года.13:42

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