Алимханулы может провести бой с Мунгией

Команда казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) сделала сообщение на своей странице в Instagram:

«Президент WBO заявил, что они обяжут Алимханулы защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе против обязательного претендента мексиканца Хайме Мунгии, если Жанибек победит британца Дензела Бентли 12 ноября».

Мунгия, который имеет в своем активе 40 побед при 0 поражений, идет на первом месте в рейтинге средневесов WBO. Хайме является обладателем пояса по версии WBO в первом среднем весе.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»