Жанибек Алимханулы обратился к казахстанским болельщикам: «Мы никого не боимся, боятся нас!»

Казахстанский средневес, чемпион мира по версии WBC Жанибек Алимханулы обратился к болельщикам после поражения Геннадия Головкина от Сауля «Канело» Альвареса:

«Мы еще есть! Есть Qazaq style! Не опускайте руки! На мировой арене мы побьем много сильнейших, подымем наш бирюзовый флаг, дай Бог! Мы никого не боимся! Нас боятся! Мы опасные противники! Те, кто говорят, что они лучшие в боксе, еще не раз придумают предлоги, чтобы не выходить с нами! Мы проложили свой путь! Продемонстрировали свой стиль! Стали чемпионами среднего веса! Впервые в ноябре защитим свой чемпионский титул! До встречи с победой на ринге»

Головкин проиграл Канело единогласным решением судей.

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