Алимханулы узнал дату и соперника первой защиты титула WBO!

«Спорт Шредингера» со ссылкой на американские СМИ опубликовали новость о том, что Жанибек Алимханулы первую защиту титула WBO проведет 12 ноября в Лас-Вегасе – против британца Дэнзела Бентли.

Бой Алимханулы – Бентли будет главным событием шоу от промоутерской компании Top Rank, а в США его будет транслировать телеканал ESPN.

27-летний Бентли имеет статистику 17 побед – 1 поражение – 1 ничья.

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