Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский о Боранбаеве: «Он мне сильно помог вырасти как тренеру»

Бывший тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью Sports.ru поделился мнением о Кайрате Боранбаеве.

– Кайрат Советаевич для меня один из тех людей, кто сильно мне помог вырасти как тренеру. Он дал мне шанс поработать в именитом клубе. Он мне позвонил лично, когда приглашал. На тот момент я находился у родителей и мне позвонили. Мама взяла телефон и начала с ним разговаривать. Она мне говорит: «Алексей, тебе Кайрат Советаевич, владелец «Кайрата» звонит». Мне было приятно, что президент лично позвонил, потому что обычно это делают агенты или спортивные директора. Я сразу посмотрел в интернете кто это. И когда тебе говорят, что хотят пригласить на долгий срок, что хотят иметь у академии философию по типу «Ред Булла», то это сразу подкупает. А когда мы полетели с мамой в Алматы посмотреть на условия и город, то сразу поняли, что все будет классно. Это мой второй дом, потому что дочка родилась там. Самые теплые воспоминания.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Женщина избивала девочку-гимнастку под камеру: оказалось, что на видео жена и дочь сотрудника генпрокуратуры

Тренер «Турана» о матче с «Актобе»: «Если так продолжат судить, то «Актобе» – без сомнения чемпион. В 80% матчей судьи на их стороне. Беспредел, иначе не скажешь»