Алексей Шпилевский: «При мне в Казахстане хороший уровень был у трех-четырех команд»

Экс-главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский, нане возглавляющий кипрский «Арис», в интервью Sports.ru прокомментировал причину неудачных выступлений казахстанских команд в еврокубках.

– При вас «Кайрат» дважды вылетел во втором квалификационном раунде Лиги Европы и оба раза от израильских команд. Почему израильтяне были не по зубам?

– В первый год моей работы мы делали перестановку, потому что решили с Кайратом Советаевичем, что для того футбола, в который мы хотим играть, нужно избавиться от некоторых футболистов. Он пошел на это, и на второй год результаты перестроения были видны. К чему я это говорю: в первом сезоне мы играли «Хапоэлем» из Беер-Шевы – на их поле проиграли 0:2, а у себя дома играли уверенно, вели 1:0, и буквально на 50-й минуте центральный защитник Елдос Ахметов, имея желтую карточку, фолит еще раз. Его удаляют и нам оставалось еще 40 минут играть вдесятером. Но я убежден, что если бы мы продолжили играть 11 на 11, то второй гол забили бы. Мы здорово начали второй тайм и сильно давили. Но в итоге сыграли 1:1 и вылетели.

Во втором сезоне был ковидный год и мы играли с «Маккаби», который сейчас попал в групповую стадию Лиги чемпионов, и в команде до сих пор много игроков из того состава. По жребию нам выпало играть единственный матч в Израиле. Мы проиграли 1:2, но я считаю, что незаслуженно. Нас убил их нападающий Никита Рукавица двумя фантастическими моментами. Если бы у нас был второй матч, то я уверен, что мы бы дома поправили результат.

Говорить о какой-то систематике трудно. Да, было желание не попасть на клуб из Израиля, Турции или Кипра, потому что влияют климат и долгий перелет. Все это тяжело переносилось.

– Почему казахстанским клубам стабильно не везет в еврокубках?

– При всем уважении, при мне в Казахстане хороший уровень был у трех-четырех команд. Всем остальным не хватало его. Здесь нечего лукавить. Тот же представитель Израиля сейчас в групповом этапе ЛЧ, там много игроков из сборной играет, плюс иностранцы хорошие. Видна разница в уровне.

– Вы сделали «Кайрат» чемпионом впервые за 16 лет. Какой момент в период празднования запомнился сильнее всего?

– Весь год. В тот день запомнилась радость Кайрата Советаевича, который много лет к этому событию шел. После игры он спонтанно организовал для команды вечеринку, и на ней он подошел ко мне, обнял и сказал такие слова, что у меня мурашки пошли.

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