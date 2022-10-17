Экс-тренер «Кайрата» Шпилевский о работе с Бердыевым: «Он проповедует совершенно другой футбол»

Экс-тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью Sports.ru прокомментировал совместную работу с Курбаном Бердыевым в алматинском клубе.

– После вас главным тренером назначили Курбана Бердыева. Когда у вас спрашивали о его назначении, было ощущение, что вы не очень ему рады.

– Это тоже особенная тема. Кайрат Советаевич (Боранбаев) сказал, что Бердыев может стать у нас консультантом и спросил, как я на это смотрю. Я его уважаю как человека и специалиста, но он проповедует совершенно другой футбол. Я бы выслушал его советы, но все равно сделал собственные выводы. После разговора я понимал, что у нас разные взгляды на определенные ситуации и мне будет тяжело принимать его требования, тем более, я тоже упертый. Если у меня есть собственное мнение, то меня сложно переубедить. Я ведь тоже много где стажировался, работал в Германии, в том числе в одном из ведущих клубов, и у меня тоже был багаж. Однажды слушал интервью Курбана Бекиевича, и когда он сказал: «Кто такой Рангник?»… Рангник дал футболу вместе с Пепом очень много в последние 10-15 лет. Я честно сказал, что мне тяжело будет.

Напомним, на момент работы Шпилевского в клубе Бердыев был советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».

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