Президент Naiza назвал максимальный контракт в лиге: «Каждый боец должен зарабатывать столько, сколько он стоит»

В интервью «Baitassov Live» президент лиги Naiza Нурбек Карабала рассказал о финансовых контрактах бойцов:

«Каждый боец должен зарабатывать ровно столько, сколько он стоит. Есть сильные бойцы, но они не медийные, есть наоборот медийные, но не прям сильные. Вот зарабатывают хорошо те, кто и медийные и сильные. В нашей лиге максимальный контракт был 5 + 5 тысяч долларов»

Следующий турнир Naiza пройдет уже завтра, 28 октября в Алматы. Главным боем будет противостоянии Фаниля Рафикова и бразильца Бонифация Сильвы.

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