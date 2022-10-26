Naiza Sport Weeek приезжает в Актобе!

Пять дней, С 21 по 25 ноября жителей и гостей города ждет насыщенная спортивная неделя. Мастер-классы от именитых тренеров и бойцов, мотивационные встречи с молодежью, турнир по регболу с участием Big Som, звезд казахстанского ММА и известных баскетболистов, гран-при по грепплингу, в котором сойдутся самые известные спортсмены нашей страны и мира. И конечно самое ожидаемое событие -ивент Naiza 48, турнир с участием бойцов из Казахстана, стран СНГ и мира. В рамках Naiza Sport Weeek также пройдет бизнес-форум, на котором мы расскажем о философии разностороннего, гармоничного развития человека по методологии 5Q.

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