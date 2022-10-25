Канат Мусатаев: «Финансовая мотивация от «Астаны»? Не могу опровергнуть»

Главный тренер «Турана» Канат Мусатаев прокомментировал матч 24-го тура Премьер-лиги против «Актобе» (2:3).

– Мы приехали на эту игру ради победы. Сами видите турнирную таблицу. Для нас каждое очко важное. Мы знали, что «Актобе» идет на первом месте. Вы сами видели игру, уступали в два мяча и сравняли счет. Конечно, можно было и выигрывать этот матч. К сожалению, вот такой сегодня счет.

– Хоть вы и были назначены главным тренером, команду руководит Александр Кучма. Почему?

– Я только недавно пришел, только знакомимся. Осталось две недели. Конечно мы с ним советуемся. Пока только знакомимся и Александр Валерьевич помогает в этом. Он знает ребят. Вот так вместе всё объясняем ребятам.

– В ворота вашей команды было назначено два пенальти. Прокомментируйте эти два момента.

– Сейчас есть VAR. Судьи все видят. Если нет, то всегда могут обратиться к системе VAR. Я ничего не могу сказать, надо посмотреть эти два момента.

– Появилась информация, что «Астана» пообещала финансовый «подарок», если вы переиграете «Актобе». Это правда?

– Мы забрали 4 очка у «Астаны», сыграли вничью с «Тоболом». Дадут они деньги или нет, очки прежде всего нам самим нужны. Вначале пропустили два гола. Забили в ответ два мяча и отыгрались, потом этот пенальти. Наш план немного не сработал.

– Получается, Вы не можете опровергнуть эту информацию, да?

– Да.

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