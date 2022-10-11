ПФЛК представила символическую сборную 2-го тура КПЛ

Теги высшая лига Казахстан Актобе Шахтер Караганда Астана Тараз Самир Фазли Акжайык Рохер Каньяс Марин Томасов Елдос Ахметов Эльдар Абдрахманов Юго Видмон Каспий Аксу Асланбек Какимов Талгат Кусяпов Нурлыбек Аязбаев Арман Кенесов Абылайхан Жумабек Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан ПФЛК Спорт Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную перенесенного 2-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Нурлыбек Аязбаев («Каспий»);

Правый защитник: Эльдар Абдрахманов («Акжайык»);

Центральные защитники: Елдос Ахметов («Тараз»), Талгат Кусяпов («Астана»);

Левый защитник: Арман Кенесов («Актобе»);

Опорный полузащитник: Рохер Каньяс («Шахтер»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Атакующий полузащитники: Уго Видемонт («Актобе»);

Левый полузащитник: Асланбек Какимов («Аксу»);

Нападающие: Абылайхан Жумабек («Тараз»), Самир Фазли («Туран»).

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