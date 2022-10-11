ПФЛК представила символическую сборную 2-го тура КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную перенесенного 2-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Нурлыбек Аязбаев («Каспий»);
Правый защитник: Эльдар Абдрахманов («Акжайык»);
Центральные защитники: Елдос Ахметов («Тараз»), Талгат Кусяпов («Астана»);
Левый защитник: Арман Кенесов («Актобе»);
Опорный полузащитник: Рохер Каньяс («Шахтер»);
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);
Атакующий полузащитники: Уго Видемонт («Актобе»);
Левый полузащитник: Асланбек Какимов («Аксу»);
Нападающие: Абылайхан Жумабек («Тараз»), Самир Фазли («Туран»).
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