ПФЛК представила символическую сборную 2-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную перенесенного 2-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Нурлыбек Аязбаев («Каспий»);

Правый защитник: Эльдар Абдрахманов («Акжайык»);

Центральные защитники: Елдос Ахметов («Тараз»), Талгат Кусяпов («Астана»);

Левый защитник: Арман Кенесов («Актобе»);

Опорный полузащитник: Рохер Каньяс («Шахтер»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Атакующий полузащитники: Уго Видемонт («Актобе»);

Левый полузащитник: Асланбек Какимов («Аксу»);

Нападающие: Абылайхан Жумабек («Тараз»), Самир Фазли («Туран»).

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