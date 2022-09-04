Нападающий «Ахмата» Умаев: «Я россиянин, но если когда-то получится сыграть за сборную Казахстана, то буду только рад»

Нападающий «Ахмата» Идрис Умаев прокомментировал смену гражданства и выступления за сборную Казахстана по футболу.

– Хочется отметить, что выступать за сборную страны – большая честь для любого футболиста. Казахстан не чужая для меня и моих родственников страна, так как нас связывает общее прошлое. Я россиянин, но если когда-то получится сыграть за сборную, то буду только рад.

- Буквально через несколько недель подопечных Магомеда Адиева ждут одни из важнейших игр в истории казахстанского футбола. Надеетесь ли получить приглашение на эти игры?

– Желаю сборной Казахстана​ успеха в ближайших играх, буду переживать и болеть. Что насчет приглашения, то я не знаю. Могу опять повторить, что Казахстан – это страна, где жили мои родные, где я занимался любимым делом – футболом и получал удовольствие от этого, а также где ко мне очень хорошо относились болельщики. Если про надежду, то я надеюсь только на успех команды и ​Магомеда Мусаевича – со мной или без меня.

- Стоит отметить, что за «Ахмат» выступает казахстанец Марат Быстров. Что можете сказать про его игру за грозненцев, не пробовали через него выйти на контакт с федерацией футбола Казахстана?

– Марат является игроком основы главной команды из Грозного. Он хороший игрок и великолепный человек. Но тему вашего вопроса мы с ним не обсуждали.

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