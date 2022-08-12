Резников о бое Махачев – Оливейра: «Ислам будет навязывать свою игру»

Казахстанский боец АСА Артем Резников сделал прогноз на бой UFC Ислам Махачев – Чарльз Оливейра:

«Для меня фаворит – Ислам Махачев. Нельзя быть уверенным на сто процентов, но на 80 я уверен в его победе. Он будет навязывать свою игру, делать тейкдауны, переводить в партер, драться в стойке, будет диктовать свои условия. Не думаю, что Чарльз Оливейра будет опасен снизу».

Махачев и Оливейра сразятся за вакантный титул в легком весе 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

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