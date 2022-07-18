Артем Резников про Шавката Рахмонова: «Он зашел и всех победил»

Казахстанский боец АСА Артем Резников высказался о своем соотечественнике Шавкате Рахмонове, который вошел в ТОП-10 рейтинга полусредневесов UFC:

«Меня впечатляет то, что Шавкат разносит всех. У него даже ни одной зарубы не было в UFC. Он зашел туда и всех победил досрочно. Никто не дожил до третьего раунда. Это уровень. Я уже жду его с топами. Пора»

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