Рахмонов сделал прогноз на бой Махачев – Оливейра: «Бой покажет»
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сделал прогноз на бой за титул лиги в легком весе Ислам Махачев – Чарльз Оливейра:
«Считаю фаворитом Махачева, но бой покажет»
Бой состоится в Абу-Даби уже в эти выходные.
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