Рахмонов сделал прогноз на бой Махачев – Оливейра: «Бой покажет»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов сделал прогноз на бой за титул лиги в легком весе Ислам Махачев – Чарльз Оливейра:

«Считаю фаворитом Махачева, но бой покажет»

Бой состоится в Абу-Даби уже в эти выходные.

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