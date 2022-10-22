Маклюков о 5:0 с «Барысом»: «Им было сложно выкарабкаться»

Защитник «Металлурга» и сборной Казахстана Алексей Маклюков прокомментировал исход матча с «Барысом» (5:0).

– Ну что, Алексей, чуть было не решил исход матча с «Ак Барсом»?

– Зачем так – о грустном. Я не решил, зато сразу в наши ворота решили. А так я в первый раз в жизни там оказался, три на три я особо-то не играл. Бывало, но не то, чтобы часто, а тут даже не ожидал, что у нас так легко получится создать момент. Не было у меня опыта в таких ситуациях – был бы, я поинтереснее что-нибудь бы сделал. Но и тут можно было решать, но не будем о грустном.

– Голы в этом сезоне...

– Отсутствуют. Хотя моментов достаточно. Чуть больше, чем было.

– Чем обычно?

– Да.

– Почему Кошелев так любит «Барыс» и так часто забивает нам?

– Да он в принципе, достаточно забивает, так попадается, да. Может дополнительная мотивация, не знаю. Классные голы, нечего сказать – молодчик.

– Сегодня можно сказать «Металлург» во всем переиграл «Барыс», все решили еще в первом периоде?

– Да, хорошо начали, реализовали большинство, так и с игры пять на пять забили. Дальше уже «Барысу» было сложно выкарабкаться, они попытались во втором, но не вышло.

– Что думаешь по поводу Кубка Первого канала и сборной Казахстана?

– Пока ничего не думаю, до него еще достаточно времени, будем по факту решть. Позовут – приедем.

– Впервые в середине сезона такой турнир, получается?

– Ну да, я честно, ни разу не было такого момента, чтоб вызывали среди сезона. Чемпионат мира – не обсуждается, да, а такой в середине сезона турнир ни разу не играли, поэтому посмотрим, что будет.

– В сравнении с предсезонкой, вы, можно сказать, мощь нарастили?

– Наверное, думаю, удачные голы просто предрешили и там уже сложно потом выбраться из этого.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»