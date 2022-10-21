Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Металлург» в Казахстане

«Барыс» примет «Металлург» из Магнитогорска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра начнется в 19:30 по Астане.

Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»

😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»