Где и во сколько смотреть «Барыс» – «Металлург» в Казахстане
«Барыс» примет «Металлург» из Магнитогорска в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра начнется в 19:30 по Астане.
Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.
- Дата проведения
- 21 октября, 16.30, «Барыс Арена»
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Меньше креатива и голов: как отсутствие Юго Видмона повлияло на игру «Актобе»
😍 Певица Луина сотрудничала с Федерацией футбола Казахстана и записала гимн для «Астаны»
Комментарии