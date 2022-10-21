Сергиенко про 0:5 от «Металлурга»: «Мы начали робко. В первой пропущенной шайбе моя вина, нужно быть лучше»

Юрий Сергиенко подвел итоги матча с «Металлургом» (0:5).

«В КХЛ много классных команд. Каждая команда из топ-4 конференции будет наказывать за ошибки, не только «Магнитка». Мы им очень много позволили, начали робко.

Две-три быстрые шайбы выбили нас из колеи. Такой команде нельзя давать такой задел.

В первой пропущенной шайбе моя вина. Мы могли там выжимать минимум опасный момент, максимум гол, а вместо этого пропустили. Нужно быть лучше.

Перед игрой делали акцент на своей игре, хотя соперника тоже надо уважать. Откуда такая нестабильность я сказать не могу. Да, мы играли сегодня в шесть защитников, даже в пять из-за травмы Бигра. Но мы должны держать темп, летом хорошо заложили физическую форму. Просто нужно с холодной головой сесть и разобраться», – сказал защитник «Барыса».