КФФ получила 1,125 млн евро за участие в Лиге наций

В Казахстанской федерации футбола рассказали, сколько денег получили от УЕФА за участие в Лиге наций.

Cогласно контракту с УЕФА, КФФ получила 1,125 миллиона евро за участие в Лиге наций. Это гарантированные выплаты, которые федерация получила за проведение матчей.

«Казахстанская федерация футбола сообщает, что согласно контракту с УЕФА, предусматриваются гарантированные выплаты в размере 1,125 миллиона евро за участие в Лиге Наций УЕФА, которые были получены и направлены на обеспечение условий по подготовке и участию сборной страны в матчах», – говорится в сообщении.

При этом, призовые за первое место в Лиге нации все еще не получены и потому в КФФ не могут назвать сумму.

В 2018 году размер выплат командам дивизиона «С» составлял 750 тысяч евро, a победители групп получили в два раза больше.

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