Сборная Казахстана поднялась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных мира. Сборная Казахстана поднялась на одну позицию и расположилась на 113-м месте.

В сентябре команда Магомеда Адиева провела два матча в рамках Лиги наций: против Беларуси (2:1) и Азербайджана (0:3).

Рейтинг ФИФА от 6 октября 2022 года:

1. Бразилия – 1841;

2. Бельгия – 1816;

3. Аргентина – 1773;

4. Франция – 1759;

5. Англия – 1728;

6. Италия – 1726;

7. Испания – 1715;

8. Нидерланды – 1694;

9. Португалия – 1676;

10. Дания – 1666;

...

27. Украина – 1536;

33. Россия – 1496;

77. Узбекистан – 1309;

78. Грузия – 1307;

93. Армения – 1233;

95. Кыргызстан – 1230;

97. Беларусь – 1221;

108. Таджикистан – 1185;

109. Эстония – 1184;

113. Казахстан – 1166;

123. Азербайджан – 1146;

134. Латвия – 1114;

135. Туркменистан – 1100;

144. Литва – 1069;

174. Молдова – 961.

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