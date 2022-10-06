Сборная Казахстана поднялась на одну строчку в новом рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных мира. Сборная Казахстана поднялась на одну позицию и расположилась на 113-м месте.
В сентябре команда Магомеда Адиева провела два матча в рамках Лиги наций: против Беларуси (2:1) и Азербайджана (0:3).
Рейтинг ФИФА от 6 октября 2022 года:
1. Бразилия – 1841;
2. Бельгия – 1816;
3. Аргентина – 1773;
4. Франция – 1759;
5. Англия – 1728;
6. Италия – 1726;
7. Испания – 1715;
8. Нидерланды – 1694;
9. Португалия – 1676;
10. Дания – 1666;
...
27. Украина – 1536;
33. Россия – 1496;
77. Узбекистан – 1309;
78. Грузия – 1307;
93. Армения – 1233;
95. Кыргызстан – 1230;
97. Беларусь – 1221;
108. Таджикистан – 1185;
109. Эстония – 1184;
113. Казахстан – 1166;
123. Азербайджан – 1146;
134. Латвия – 1114;
135. Туркменистан – 1100;
144. Литва – 1069;
174. Молдова – 961.
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