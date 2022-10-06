Дарабаев: «Выход на Евро? Загадывать далеко не будем, но вероятность очень большая»

Полузащитник «Астаны» и сборной Казахстана Аслан Дарабаев оценил шансы на выход в финальную стадию Евро-2024.

– Как оцените возможность выхода на чемпионат Европы через стыки Лиги наций?

– Шанс очень высок. Загадывать далеко не будем, но вероятность очень большая.

– А если говорить об отборе, то совсем скоро вы узнаете соперников по группе. Магомед Мусаевич заявил, что хотел бы сыграть с Англией или Португалией. Вы бы могли дать им бой?

– Мы дадим бой любой команде. Пример – матчи со словаками.

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