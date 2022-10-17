Бивол о выборе Нурдаулетова в качестве спарринг партнера: «Бекзат побыстрее Рамиреса»

Россиянин Дмитрий Бивол готовится к бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Готовиться Биволу к очередной защите пояса WBA помогают два казахстанца Сапарбай Айдаров (7-0, 2 КО) и Бекзат Нурдаулетов (6-0, 2 КО).

О выборе в качестве спарринг-партнера чемпиона мира среди любителей 2019 года рассказал сам Бивол:

«Наша команда искала спарринг-партнеров, и мы связались с тренером Бекзата. Мы приняли во внимание то, что Бекзат — левша, он — высокий, опытный боксер. Хоть, и в любителях, но все равно — у него большой опыт. Техничный, быстрый, я бы даже сказал, что Бекзат побыстрее Хильберто Рамиреса. Бекзат сейчас является одним из двух спарринг-партнеров, которые мне помогают в подготовке».

Бой Бивол – Рамирес состоится 5 ноября в Абу-Даби.

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