Ербосынулы узнал дату боя за титул WBA

Казахстанский непобежденный боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11КО) 5 ноября в США проведет бой за титул регулярного чемпиона WBA в среднем весе Давида Морелла-младшего (7-0, 6 КО).

На данный момент казахстанский боксер занимает первую строчку рейтинга WBA и является обязательным претендентом на титул, который принадлежит Мореллу.

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