Рахмонов о своей цели в ММА: «В Казахстане скоро будет пояс»

Шавкат Рахмонов в интервью для UFC рассказал о своей главной задаче в ММА:

«Когда я выступал в М-1, моей целью было быстрее забрать пояс. Я его забрал, защитил и попал в UFC. В первом бою я встретился с бразильским «Ковбоем» Алексом Оливейрой. Он, можно сказать, был ветераном UFC, очень много боев провел. Второй бой — Мишел Празерис никогда досрочно не проигрывал. Всегда делал тейкдауны своим соперникам, но против меня он ничего не смог сделать. После третьего боя я уже в топ-15 попал. И потом четвертый бой, с Нилом Мэгни. Он кричал: «Давайте, дайте мне кого угодно!». Я говорю: «Давай, сюда иди, короче! Я тебе покажу, что такое ММА!». И всё. Для меня это был один из серьезных соперников, потому что у него было имя в UFC. Он дрался с топами и всегда был в топах.

Я был первый из Казахстана, из мужчин, кого подписали в UFC. И одержал победы. Для меня честь здесь выступать и представлять Казахстан. Не всем дано быть чемпионами, но у меня это, может быть, в крови что-то. Потому что казахская генетика. Мне Бог не просто так дал такой сильный характер. Пока у меня есть огонь и желание, буду выступать и добиваться успеха, и заберу свой пояс. Надеюсь, у нас в Казахстане скоро будет пояс. Для этого я здесь».

У Рахмонова следующий поединок с Джеффом Нилом, ориентировочная дата – январь 2023 года.

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