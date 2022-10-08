Названа дата боя Рахмонов – Нил

Как сообщает американский инсайдер Брэтт Окамото, Джефф Нил (#6 в рейтинге I UFC 7-2) и Шавкат Рахмонов (#10 в рейтинге I UFC 4-0) дали устное согласие на бой на турнире UFC, который состоится 14 января.

Поединок будет трёх раундовый.

Свой последний бой Рахмонов выиграл досрочно у Нила Магни, Нил также одержал досрочную победу, нокаутировав Висенте Люке.

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