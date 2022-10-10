Рахмонов оставил грозное сообщение Нилу: «Кулаки чешутся»
Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) оставил грозную запись в своем Twitter, комментируя назначенный бой с американцем Джеффом Нилом:
«У меня кулаки чешутся», – написал боец в соцсетях.
Бой Рахмонов – Нил пройдет 14 января 2023 года.
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