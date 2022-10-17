Зайнутдинов о матче со «Спартаком»: «Нам не хватило хладнокровия»

Казахстанский полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал итоги матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

– Думаю, что равная игра была. В первую очередь, хорошая игра для болельщиков. Хороший матч с голами. Обидно, что в первом тайме много моментов было, не реализовали.

– Что не получилось у ЦСКА?

– У нас последние матчи, наверное, три — четыре бывает очень много моментов, но не знаю, почему не получается забивать. Хладнокровия немного не хватает нашей команде, я думаю.

– Как вам играется в обороне?

– Я уже привык. Немножко тактически нужно еще прибавлять. Тренеры подсказывают, учат. Думаю, надо еще будет прогрессировать очень много.

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