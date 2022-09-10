Зайнутдинов: «Мой агент говорил, что на него выходили люди «Аталанты», спрашивали. Но приостанавливать контракт с моей стороны было бы некрасиво»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Аталанты».

«Сейчас да, у нас действительно нет защитников, поэтому, наверное, не отпустят. Интерес «Аталанты»? Мой агент говорил, что на него выходили люди, спрашивали, какие у меня условия, какая позиция. Но это был просто интерес, не более того. Приостанавливать контракт с моей стороны было бы некрасиво.

Давления со стороны Казахстана в мою сторону не было. Конечно, хочется прогрессировать, хочется играть в еврокубках. Хочется видеть полные трибуны, а у нас сейчас еще этот Fan ID придумали. Намного меньше народу ходить стало» – сказал Зайнутдинов.

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