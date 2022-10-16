Казахстанец Павлов выиграл бой нокаутом в Мексике
Казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 KO) провел свой первый бой в Мексике.
В Тихуане он встретился с местным боксером Хесусом Гомесом Кинтаной (11-8, 8 КО) и победил его техническим нокаутом в пятом раунде.
Теперь на счету 23-летнего казахстанского боксера 8 побед в профи, 6 из которых нокаутом
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