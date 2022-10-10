Личный тренер Рябец назвал проблемы женской сборной по боксу: «Необъективность главного тренера, отсутствие команды»

В женской сборной Казахстана по боксу полыхает очередной грандиозный скандал, связанный с предвзятым отношением к спортсменам тренерского штаба команды во главе с Шамилем Сафиуллиным.

Четырехкратная чемпионка Казахстана, единственная участница Олимпиады в Токио от нашей страны в женской части боксерской программы Надежда Рябец уже выступила с громким заявлением на своей странице в Instagram.

Теперь об этой ситуации и проблемах сборной рассказал личный тренер 22-летней спортсменки из Костанайской области Роман Миничкин:

«Необъективность главного тренера, отсутствие команды – дело только в этом. Главный тренер должен представлять интересы команды, а не свои личные. Спортсмены защищают честь страны и на турнир должен ехать тот, кто лучше к нему подошел. Чтобы не быть голословным на видео, которое представлено на странице Надежды, думаю, и не профессионалу видно, кто есть кто. Олимпийские принципы – быстрее, выше сильнее, но в нашем случае они никакого значения не имеют»

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